ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل من أعلى نهر سريع في جنوب أفريقيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:17 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو، كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلًا شجاعًا وهو ينقذ طفلًا عالقًا أعلى نهر هائج بجنوب إفريقيا.

ووصل الرجل إلى الطفل العالق، أعلى نهر جوكسكي، لإنقاذه، وبالفعل نجح في إيصال الصغير إلى الضفة الأخرى بسلام، بينما هتف له الأشخاص الذين كانوا في المكان.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات في وقت قياسي، بعدما أشاد نشطاء بشجاعة هذا الرجل.

ترشيحاتنا

والد دعاء ضحية الطائرة الإثيوبية يكشف تفاصيل آخر حوار بينهما ..فيديو

شقيق إحدى ضحايا الطائرة الإثيوبية: عرفنا بخبر الوفاة بالصدفة.. فيديو

موجز الأخبار.. ‎السيسي للمستثمرين اليابانيين: عازمون على تغيير الواقع.. وأبو العينين يطالب بإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر

الشناوي على دكة بدلاء الأهلي أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

في أول تعليق له .. زين الدين زيدان: حان الوقت لتغيير بعض الأمور

تفاصيل مؤتمر تعيين زين الدين زيدان مدربا لـ ريال مدريد .. فيديو

نجمة مسرح مصر تستقبل مولودها الأول

ريهام سعيد تكشف سبب امتناع سيدات الشوارع عن التواجد داخل دور الرعاية

الصحة توضح حقيقة منع المتحدث باسمها من دخول مكتب الوزيرة

قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار هيونداي جيتز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

صلاح عبد الله مداعبا نبيل الحلفاوي: أهلاوي قوي بس جميل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟