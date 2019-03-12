شاهد.. لحظة إنقاذ طفل من أعلى نهر سريع في جنوب أفريقيا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو، كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلًا شجاعًا وهو ينقذ طفلًا عالقًا أعلى نهر هائج بجنوب إفريقيا.



ووصل الرجل إلى الطفل العالق، أعلى نهر جوكسكي، لإنقاذه، وبالفعل نجح في إيصال الصغير إلى الضفة الأخرى بسلام، بينما هتف له الأشخاص الذين كانوا في المكان.



وحصد الفيديو ملايين المشاهدات في وقت قياسي، بعدما أشاد نشطاء بشجاعة هذا الرجل.



