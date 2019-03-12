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أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:01 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوبه نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 27
شبين الكوم 12 26
طنطا 11 25
دمنهور 10 24
الإسكندرية 10 24
بلطيم 13 24
مطروح 09 24
السلوم 08 25
سيوة 06 27
بورسعيد 13 21
دمياط 14 21
الزقازيق 13 25
الإسماعيلية 12 27
السويس 11 26
العريش 10 24
رفح 09 23
رأس سدر 11 24
نخل 04 28
نويبع 16 27
طابا 12 26
كاترين 05 22
الطور 15 25
شرم الشيخ 18 27
الغردقة 15 26
مرسى علم 14 26
الفيوم 11 27
بني سويف 11 27
المنيا 10 28
أسيوط 09 28
سوهاج 09 29
قنا 10 30
الأقصر 10 31
أسوان 12 32
أبوسمبل 13 31
الوادي الجديد 12 30
شلاتين 16 28
أبورماد 16 27
رأس حدربة 17 26
حلايب 17 26

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