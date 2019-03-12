مسلسل أبو العروسة الحلقة 108 تتصدر مؤشر البحث جوجل في مصر

تصدر مسلسل أبو العروسة، الحلقة 108 مؤشر البحث جوجل في مصر، ليواصل العمل بذلك حصد النجاح الجماهيري الكبير في كل حلقاته، فضلا عن أن حلقاته كلها تقريبا دخلت ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب.



وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعدد كبير من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.



ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.



"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.