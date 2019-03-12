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خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:32 م
الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي
ندى فتح الله
قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الإفريقية، إن الدولة المصرية تولي القارة الأفريقية أولوية قصوى في أجندتها السياسية الخارجية، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد.

وتابع "عبد الواحد" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي العام الحالي سوف تركز على تفعيل عدد من أولويات على رأسها؛ تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإفريقية، فضلًا عن السلم والأمن واستكمال عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي.

وأشار "عبد الواحد" إلى أن أجندة 2063 هي أجندة استراتيجية، حيث انها إطار استراتيجي للتحول الاقتصادي الاجتماعي للقارة خلال الـ 50 عاما القادمين، ولذلك تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهدافها.

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خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063
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