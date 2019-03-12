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اقتصاد

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 1.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 834.190 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.28%، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.27%، .

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.09%، وتراجع إلى مستوى 706.5 نقطة، واستقر مؤشر EGX100 عند 1790 نقطة.

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