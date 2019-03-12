محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافي الصغير..صور

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافى الصغير الذي عُقد بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بدمو، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المصري رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، وسيد إبراهيم مدير عام الادارة العامة للمراكز الاستكشافية، و فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بدمو، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والطلاب.



تفقد المحافظ ورش التدريب المختلفة التى شملت ورش التنمية البشرية وتدوير المخلفات وتصنيع مبيدات حشرية بخامات طبيعية ومونتاج الفيديو والرسم والأشكال الفنية والكونغوفو وورشة الأوريجامي "الفن الياباني لطى الورق" وغيرها من الورش التدريبية الأخرى.



وأشار إلى أن عدد المدربين المشاركين فى فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافي الصغير 21 مدربًا من طلاب المركز الاستكشافي بدمو يمثلون جميع الإدارات التعليمية، وعدد المتدربين يبلغ 300 متدرب من طلاب المدارس بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي.



وأعرب سعد عن سعادته البالغة لمشاركته فى فعاليات هذا المؤتمر، وأشاد بإبداعات الطلاب ومواهبهم المختلفة، وعملهم معًا بروح الفريق الواحد فضلًا عن تحليهم بقيم الولاء والانتماء وحب الوطن.