شاهد.. إحباط تهريب 6.5 طن حشيش داخل مركب صيد في المياه الإقليمية

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى المواد المخدرة، وتمكنت من إحباط محاولة جلب ستة أطنان ونصف من مادة الحشيش المخدر للبلاد.



وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تؤكد إعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من الحشيش من إحدى الدول العربية.



وأكدت التحريات وعمليات الرصد والتتبع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام عناصر التشكيل العصابى بإعداد وتجهيز مركب صيد لهذا الغرض والإبحار من أمام أحد السواحل المصرية وصولًا لأحد موانئ الدولة العربية المُشار إليها واستلامهم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من أحد المهربين بذات الدولة - جارى تحديده - وإخفائها بذات المراكب لنقل تلك الشحنة عبر مياه البحر المتوسط وسعيهم إنزالها قبالة سواحل إحدى الدول المجاورة تمهيدًا لتهريبها داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بالحدود الغربية لتبديد جهود أجهزة المكافحة.



وقامت الأجهزة الأمنية برصد أفراد التشكيل والوقوف على نشاطهم الإجرامى وتبين أنهم كلٍ من حسن.ع.ح مواليد 1973 "ريس المركب"، ومدحت.أ.م مواليد 2001."صياد"، وسعيد.ح.س مواليد 1987. "صياد"، وعلاء.م.م مواليد 1986 "صياد"سبق إتهامة فى قضية مخدرات، وكريم.ج.م مواليد 1992 "صياد"سبق إتهامة فى قضية مخدرات، وعلاء.م.أ مواليد 2003. "صياد"، وسعيد.إ.إ مواليد 1976 "ميكانيكى " سبق إتهامة فى قضية "تسلل عبر الحدود.. جميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، وسعيد.م.ح مواليد 1998. "صياد"، وشادى .م.ح مواليد 1988 . "صياد"، وفوزى .م.ف مواليد 1996 . "صياد"، وأسامة .م.ف مواليد 1993 .. "صياد"جميعهم مقيمين محافظة البحيرة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والمشاركة الفاعلة مع القوات المسلحة (القوات البحرية – مخابرات حرس الحدود) تم إستهداف المركب حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط وأمكن ضبط المركب وطاقمها، وبحصر المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة أسفرت عن ضبط (عدد 260 جوال لمخدر الحشيش يزن كلٍ منهم 25 كيلو جرام بإجمالى "6500 كيلو جرام" ستة أطنان ونصف).



على جانب آخر نجحت الإدارة من خلال الرصد والتحريات اللاحقة تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب الشحنة من الخارج إلى داخل البلاد (أربعة أشخاص محددين ) ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم بمحال إقامتهم .. وتبين هروبهم وجار العمل على ضبطهم.