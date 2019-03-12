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مرأة

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:22 م
راندا البحيري
راندا البحيري
هاجر هانئ
نشر المصور ياسر الموجى صورا جديدة للفنانة راندا البحيرى عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور الانستجرام، خلال مشاركتها فى حفل ملكة جمال المحجبات.

وظهرت راندا فى الصور بإطلالة غير موفقة، حيث ارتدت فستان فضى لامع وتصميم منفوش، واتسم التصميم بحزام أسود حول منطقة الخصر، ومنحها الفستان وزنا زائدا أكثر مما تبدو عليه.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت راندا البحيرى على مكياجا صاخبا ارتكز على الرموش الكثيفة، فيما ظهرت بشعرها الأسود منسدلا على كتفيها.
إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور
إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور
إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور
إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور
إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور
إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

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إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

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