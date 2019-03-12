إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

نشر المصور ياسر الموجى صورا جديدة للفنانة راندا البحيرى عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور الانستجرام، خلال مشاركتها فى حفل ملكة جمال المحجبات.



وظهرت راندا فى الصور بإطلالة غير موفقة، حيث ارتدت فستان فضى لامع وتصميم منفوش، واتسم التصميم بحزام أسود حول منطقة الخصر، ومنحها الفستان وزنا زائدا أكثر مما تبدو عليه.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت راندا البحيرى على مكياجا صاخبا ارتكز على الرموش الكثيفة، فيما ظهرت بشعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

