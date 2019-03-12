مؤسس فيسبوك يسعى لتصنيع عقل اصطناعي يقرأ أفكار البشر.. فيديو

يعكف فريق من شركة Facebook على تطوير تقنية جديدة تعرف بالعقل الحاسوبي، ستتمكن من قراءة أفكار البشر، وهى الفكرة التى يسعي لها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة، من أجل إيجاد واجهة بين العقل البشري والحاسوب، الأمر الذى سيسمح بالتفاعل مع الواقع المعزز باستخدام العقول فقط، دون الحاجة إلى شاشات تعمل باللمس.



وتعمد الفكرة على خوذة الواقع الإفتراضي AR، والتى يمكنها قراءة أفكار مرتديها، بمجرد تدفق الدم إلى الدماغ، من خلال التفاعل مع النشاط العصبي للشخص، الأمر الذى سيسهل من تفاعل البشر مع التكنولوجيا.



ومن ناحية اخري ستضع فيسبوك ضوابط تتيح لمستخدمين هذه الميزة مستقبلًا من الموافقة على شروطها، منعًا للتعرض لمسلسل أى فضائح أخلاقية من التجسس على خصوصياتهم.



يذكر أن زوكربيرج كان قد تبرع بمبلغ 50 مليون دولار من أمواله الخاصة فى عام 2017، لشركة تشان زوكربيرج بيوهوب لدعم تطوير عمليات العقل الحاسوبي.



