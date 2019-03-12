ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مؤسس فيسبوك يسعى لتصنيع عقل اصطناعي يقرأ أفكار البشر.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:32 م
زوكربيرج
زوكربيرج
كريم جمال
يعكف فريق من شركة Facebook على تطوير تقنية جديدة تعرف بالعقل الحاسوبي، ستتمكن من قراءة أفكار البشر، وهى الفكرة التى يسعي لها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة، من أجل إيجاد واجهة بين العقل البشري والحاسوب، الأمر الذى سيسمح بالتفاعل مع الواقع المعزز باستخدام العقول فقط، دون الحاجة إلى شاشات تعمل باللمس.

وتعمد الفكرة على خوذة الواقع الإفتراضي AR، والتى يمكنها قراءة أفكار مرتديها، بمجرد تدفق الدم إلى الدماغ، من خلال التفاعل مع النشاط العصبي للشخص، الأمر الذى سيسهل من تفاعل البشر مع التكنولوجيا.

ومن ناحية اخري ستضع فيسبوك ضوابط تتيح لمستخدمين هذه الميزة مستقبلًا من الموافقة على شروطها، منعًا للتعرض لمسلسل أى فضائح أخلاقية من التجسس على خصوصياتهم.

يذكر أن زوكربيرج كان قد تبرع بمبلغ 50 مليون دولار من أمواله الخاصة فى عام 2017، لشركة تشان زوكربيرج بيوهوب لدعم تطوير عمليات العقل الحاسوبي.

ترشيحاتنا

ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها

ننشر أسباب إلغاء احتكار Bein Sports لمباريات السعودية.. فيديو

الإسماعيلي يهزم سموحة بهدف نظيف في الظهور الأول للتوأم حسن.. فيديو

8 حالات محظور فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

مصطفى شوبير ينقذ أهلي 97 من فضيحة أمام الزمالك .. والأبيض يكتفي بثلاثية

تعليق المدير الفني للزمالك على تأجيل لقاء المقاولون

نجم الزمالك السابق يحذر اللاعبين قبل مواجهة نصر حسين داي.. فيديو

البطلة الأولى للمرأة والساطور.. صعيدية علمت النساء ذبح وتقطيع أزواجهن في أكياس بلاستيك

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل؟ فيديو

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

فيديو

في عيدها الـ 30.. خبير: شبكة الإنترنت أعظم اختراعات البشرية.. فيديو
وسيم السيسي: جزء كبير من لغتنا العامية مأخوذ من اللغة المصرية القديمة
غيرة النسوان وراء قتل أطفال المرج .. الضرة العاقر أجبرت زوجها على الجريمة.. الأهالي: الأم القاتلة أصيبت بالعمى وتتسول بالمناديل في المترو .. فيديو وصور
باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان استخدموا الإنترنت لتنفيذ مشروع التمكين
الإسماعيلي يهزم سموحة بهدف نظيف في الظهور الأول للتوأم حسن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟