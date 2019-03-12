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أخبار العالم

الكويت تحظر تشغيل وعبور طائرات بوينج 737 ماكس لأجوائها

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:27 م
الإدارة العامة للطيران
الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية
عرفة البنداري
أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة الیوم الثلاثاء تعلیق تشغیل وعبور الطائرات من طراز بوینج (737 ماكس - 8 ) حتى إشعار آخر بعد یومین على حادث تحطم طائرة من ھذا الطراز في أثیوبیا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن هيئة الطیران المدني قولها في بیان صحفي إنه تم تعلیق تشغیل الطائرات من طراز (737 ماكس - 8 ) في جمیع الرحلات إضافة إلى رحلات العبور "حتى إشعار آخر".

یذكر أن طائرة من طراز (بوينج 737- 8 تحطمت قرب بلدة (بیشوفتو) الواقعة على بعد 62 كیلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإثیوبیة أدیس أبابا وذلك بعد ست دقائق من إقلاعھا من مطار بولیه الدولي في اتجاه العاصمة الكینیة نیروبي.

وأدى ھذا الحادث إلى مصرع 157 شخصا كانوا على متن الطائرة فیما تحطمت طائرة مماثلة تابعة لشركة (لایون) الإندونیسیة للطیران في أكتوبر من العام الماضي ما أدى إلى مصرع نحو 189 شخصا.

وتعتبر طائرات 737 ماكس 8 من أحدث طائرات الركاب لشركة (بوينج) وأكثرھا تطورا لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدیدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.

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