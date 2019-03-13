استقرار أسعار مواد البناء فى مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و650 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيهًا، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.





وسجل حديد بشاي 11 ألفًا 650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا 560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا 525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.





كما استقرت أسعار الأسمنت في بداية التعاملات اليوم، وتصدر السويدى للأسمنت ومصر بنى سويف بسعر 850 جنيه للطن، ثم الشركة العربية للأسمنت بسعر 850 جنيها للطن وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 840 جنيها للطن، ثم لافارج بسعر 825 جنيها للطن، وسجل أسمنت العريش العسكري سعر 820 جنيها للطن.





وسجل التعمير والنصر والسويس 815 جنيها للطن، وسجل جنوب الوادى 815 جنيها للطن ثم ميديكوم أسوان بــ 815 جنيها للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى 815 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.





وتراوحت أسعار الجبس بين 900 و745 جنيها للطن، فسجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ 820 جنيها، وتلاها العامرية بسعر 795 جنيها وسجل المعمار 790 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيها، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.



