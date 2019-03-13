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منوعات

مغطاة بالكروم والكريستال.. تعرف على مواصفات أفخم السيارات في العالم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:18 ص
أفخم السيارات الرياضية
أفخم السيارات الرياضية العالمية
شيرين عادل
استعرضت "بنتلي" في معرض جنيف الأخير أحدث نموذج من سيارات "Continental GT" الرياضية الفاخرة.

وكشف موقع روسيا اليوم مواصفات السيارة والذى استوحى مطورو "Continental GT-9" الجديدة تصميمها من روح سيارات بنتلي الرياضية التي أطلقت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الفائت، لكنها أتت بشكل عصري، وهيكل رياضي انسيابي تميزه المصابيح الأربعة الأمامية التي طورت بتقنية "كريستال" لتعطي إضاءة قل مثيلها.

وكجميع سيارات بنتلي، أتت هذه المركبة بقمرة كبيرة ومريحة، مكسوة بأفخم أنواع الجلود التي تتداخل مع الخشب والكروم بصورة غاية في الأناقة، وزودت بواجهة قيادة فيها شاشة دوارة في المنتصف، وشاشة قبالة السائق.

كما زودت "بنتلي" هذه السيارة بجناح هوائي متحرك، وأنظمة تعليق رياضية خاصة، ومحرك جبار قادر على الوصول بها إلى سرعة 360 كلم/ساعة.

ويخطط لإطلاق 900 نسخة فقط من هذه السيارة، بأسعار قد تصل إلى 300 ألف دولار أو أكثر بقليل.

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