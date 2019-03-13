جيش الاحتلال يكشف شبكة تجسس سرية لحزب الله في الجولان

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي، أعلن عن كشفه وحدة تجسس سرية عسكرية وأمنية، تابعة لحزب الله، تعمل على جمع المعلومات، والتموضع العسكري للحزب، في الجولان.



وأكد الجيش الإسرائيلي، أن معظم أعضاء الوحدة يسكنون في الشق السوري من هضبة الجولان، وخططوا للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية من هناك، في حال وقوع حرب مع حزب الله.



ووفقًا للإعلام العبري فقد جند حزب الله مؤخرًا العشرات من سكان القرى في الجولان السوري، ضمن وحدة قتالية يرأسها علي موسى عباس دقدوق، المعروف بأبي حسين ساجد، إذ تهدف الوحدة إلى تنفيذ هجمات وعمليات ضد أهداف إسرائيلية.



وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن ما يسمى بملف وحدة الجولان، ما زال في مراحلة الأولى، حيث تم إنشاء الوحدة من خلال الاعتماد على أطر حزب الله الأخرى القائمة في سورية ولبنان، بالإضافة إلى بنية تحتية ووحدات في الجيش السوري وسكان سوريين في الطرف السوري.



وأشارت إلى أن نشاط وحدة "ملف الجولان"، تركز على معرفة طبيعة منطقة هضبة الجولان، والقيام بتجميع المعلومات الاستخبارية عن إسرائيل، وأن غالبية عناصر الوحدة تم تدريبهم على يد حزب الله، على كافة الوسائل القتالية.