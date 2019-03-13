تسمم سائق توك توك بعد تناوله الحبة السامة بالخطأ فى البحيرة

أصيب سائق توك توك مقيم بكفر زيادة بمركز كوم بحالة تسمم فسفورى نتيجة تناوله الحبة السامة خاصة " بتخزين الغلال " على سبيل الخطأ وتم نقل المصاب لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بطنطا.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من بوصول المدعو رجب .ا.ع.24 سنة سائق توك توك ومقيم قرية كفر زياده بدائرة المركز للمستشفى العام مصاب "بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة سامة "ولا يمكن استجوابه وتم تحويله للمستشفى الجامعي بطنطا.



وبسؤال نجلة خالته ربة منزل ومقيمه بذات الناحيه قررت بحدوث إصابة المذكور ( بطريق الخطأ ) أثناء قيامه بفتح عبوه أقراص لمبيد حشري ( خاص بحفظ الغلال ) عن طريق فمه ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

