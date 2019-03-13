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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:21 ص
مشروعات الصرف الصحى
مشروعات الصرف الصحى
امنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن محافظة أسوان شهدت تحسنًا كبيرًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، والتى أدت إلى القضاء على نظام المناوبات لقطع المياه، بجانب تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى، سواءً بمد الخدمة للمناطق المحرومة، والمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى، حيث ساهمت هذه المشروعات فى القضاء على مشكلة تلوث المجارى المائية نتيجة الصرف السلبى عليها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحسين الخدمات المُقدمة.

وحول المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسوان، قال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ مشروع محطة مياه كلح القاره، بطاقة ألفى م3/يوم، بتكلفة 6 ملايين جنيه، لخدمة نحو 22 ألف نسمة، ومشروع حفر 3 آبار بكلابشة (جرف حسين ـ بشاير الخير ـ توماس وعافية)، بطاقة 4.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، لخدمة 1740 نسمة، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ وإنهاء 19 مشروعًا لصرف صحى الحضر، بطاقة 41 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و76 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 12 مشروعًا لصرف صحى المناطق الريفية (الشلال – الكاجوج – الرديسة قبلى – المويسات – المحاميد – توشكى شرق – توشكى غرب – توشكى أبوسمبل – دار السلام – الجعافرة – الطويسة – الكلح شرق)، لخدمة نحو 106 آلاف نسمة، بما نسبته 12 % من سكان المناطق الريفية، حيث إنه بانتهاء هذه المشروعات ترتفع نسبة سكان المناطق الريفية المخدومين بالصرف الصحى إلى 44 %.

واستعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، موقف كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة أسوان، حيث يوجد بالمحافظة 16 محطة لمعالجة الصرف الصحى، ووجه وزير الإسكان بالمتابعة الدورية لكفاءة المحطات على مستوى المحافظات، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى يصدرها الجهاز.

وقدم المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، نبذة عن جهود الشركة فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، والتخلص الآمن من مياه الصرف، موضحًا أن كمية المياه المنتجة تبلغ 325 ألف م3/يوم، يتم إنتاجها من خلال (5 محطات كبرى – 102 محطة نقالى – 4 آبار ارتوازية)، ومتوسط نصيب الفرد 219 لتر/يوم.

كما استعرض المهندس رفعت إسماعيل، موقف المشروعات المُقترحة والجارى تنفيذها لحل مشكلة المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة، وإحلال وتجديد الشبكات، وكذا جهود الشركة فى مواجهة التحديات التى تواجه قطاع الصرف الصحى، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب فى الفترة من بداية يوليو 2017 وحتى نهاية يونيو 2018.

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