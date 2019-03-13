شهود بكنيسة مارمينا حلوان يكشفون لحظات إطلاق المتهم إبراهيم النيران عليها

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، سماع الشهود فى محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة بـ "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.



قال الشاهد رضا شوقي، ويعمل أمين شرطة بقسم شرطة حلوان، إن رئيس مباحث القسم تلقى اتصالا بوجود ضرب نار بالشارع الغربي، وطلب مني المأمور إحضار سلاح من القسم وتعامل مع المتهم.



وأضاف الشاهد أنه رأى مسلح يقوم بضرب نار عشوائي وكان بيني وبينه حوالي 50 مترا، فيما قال شاهد الإثبات عبد الله سيد ويعمل رقيب شرطة بقسم حلوان، أثناء تفقد الحالة الأمنية وتلقى رئيس الدورية إشارة بوجود ضرب نار على كنيسة مارمينا بالشارع الغربي بحلوان، وعقب وصول القوات لمكان الحادث قام المتهم بإطلاق النار على الدورية بصورة عشوائية.



واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات أحمد علي الضابط بقسم حلوان، وقال إنه بعد التعامل مع المتهم بإطلاق النار على الكنيسة وإصابته عثر بحوزة المتهم بعد تفتيشه على قنبلة بدائية الصنع وسلاح ناري.



وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.



كما نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.