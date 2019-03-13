ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

شهود بكنيسة مارمينا حلوان يكشفون لحظات إطلاق المتهم إبراهيم النيران عليها

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:22 م
المتهمين داخل المحكمة
المتهمين داخل المحكمة
أحمد مهدي
استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، سماع الشهود فى محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة بـ "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

قال الشاهد رضا شوقي، ويعمل أمين شرطة بقسم شرطة حلوان، إن رئيس مباحث القسم تلقى اتصالا بوجود ضرب نار بالشارع الغربي، وطلب مني المأمور إحضار سلاح من القسم وتعامل مع المتهم.

وأضاف الشاهد أنه رأى مسلح يقوم بضرب نار عشوائي وكان بيني وبينه حوالي 50 مترا، فيما قال شاهد الإثبات عبد الله سيد ويعمل رقيب شرطة بقسم حلوان، أثناء تفقد الحالة الأمنية وتلقى رئيس الدورية إشارة بوجود ضرب نار على كنيسة مارمينا بالشارع الغربي بحلوان، وعقب وصول القوات لمكان الحادث قام المتهم بإطلاق النار على الدورية بصورة عشوائية.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات أحمد علي الضابط بقسم حلوان، وقال إنه بعد التعامل مع المتهم بإطلاق النار على الكنيسة وإصابته عثر بحوزة المتهم بعد تفتيشه على قنبلة بدائية الصنع وسلاح ناري.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ترشيحاتنا

الأزمة والحل.. فتيات في فخ الابتزاز الإلكتروني بصور بيانات شخصية عبر الإنبوكس

أول رد رسمي من الإسكان على تخوفات قاطني الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

الاتحاد الأفريقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الصحف العالمية تتغنى بـ رونالدو بعد ريمونتادا يوفنتوس: ملك دوري الأبطال

عقرب يلدغ الركاب على متن طائرة في كندا

سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

وداعًا للحمل والولادة.. العلم والكمبيوتر يوفران أطفالاً من نوع جديد

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

الرحلة الأخيرة لضحايا مهمة العمل.. قصة العلماء المصريين شهداء الطائرة الأثيوبية المنكوبة

الفنان محمد علي يعلن انفصاله عن زوجته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

فيديو

الزراعة: تشجيع المستثمرين على التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.. فيديو
شاهد .. سقوط طائرة على أحد المنازل بأمريكا
الريجيم الذكي.. النظام الغذائي الأمثل لفقدان الوزن دون جراحة.. فيديو
عزالدين أبوستيت: أسبوع فارا يأتي بمشاركة جميع الدول الأفريقية.. فيديو
وزير الاتصالات: نعمل على تيسير العمل للشركات الناشئة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟