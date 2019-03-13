فيسبوك يكشف عن ميزة جديدة قريبا

تعكف إدارة "فيسبوك" على تطوير ميزة "الوضع الساطع" على بعد تطبيقها ميزة الوضع الليلي على ماسنجر مؤخرًا، حيث زيادة اللون الأبيض على الصفحة الرئيسية والتخلص من اللون الأزرق الشهير في تطبيق فيسبوك.



على عكس ميزة الوضع الليلي التي تخفف من شدة إضاءة الهاتف وتحافظ على بطارية الهاتف، التقليل من شدة إضاءة الهاتف عند النظر إليه في المساء.



وستعمل الميزة الجديدة خلال الأشهر القادمة، بينما لم يتم حتى الآن ذكر تاريخ الإعلان الرسمي عنها.