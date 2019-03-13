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محافظات

محافظ الدقهلية: لن ندفع جنيها واحدا في تطوير الهابي لاند

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:48 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
رفض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قيام المحافظه بدفع اي مبالغ لتطوير حديقة الهابي لاند ، مؤكدا أن هذه الحديقه التاريخية ملكا لأبناء الدقهلية عامة والمنصورة خاصة وهي المتنزه الرئيسي لمدينة المنصورة وستظل مفتوحة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شاروبيم، مع مسئولي الهيئة العربيه للتصنيع حضره حسام عبداللطيف رئيس حي شرق .

وقال انه سيتم طرح الحديقة علي المستثمرين لتطويرها علي نفقتهم وحصول المحافظة علي موارد مالية جديدة بعد التطوير يتم استخدامها لصالح المواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات المقدمة اليهم أو تقديم خدمات جديده يحتاجونها.

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