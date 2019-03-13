هاري كين على رأس قائمة إنجلترا استعدادا لتصفيات يورو 2020

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة منتخب بلاده، استعدادًا لمباراتي التشيك والجبل الأسود ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



وشهدت القائمة لأول مرة تواجد ديكلان رايس متوسط ميدان فريق ويستهام بعد أدائه المميز في الدوري الإنجليزي.



وجاءت القائمة كالآتي:



في حراسة المرمى: بيكفورد - بوتلاند - هيتون



خط الدفاع: ماجوير - شاو - شيلويل -تاروفسكي- ألكسندر أرنولد- تريبير - والكر - ستونز - كين - روز



خط الوسط: لوفتس تشيك - باركلي - هندرسون - داير - ديلي ألي - رايس - ديلف



خط الهجوم: هاري كين - ويلسون - سانشو - راشفورد - ستيرلنج.



ويلاقي منتخب الأسود الثلاثة نظيره التشيكي يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في أولى جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، ومن ثم يلاقي منتخب الجبل الأسود يوم الاثنين الموافق 25 مارس في ثاني جولات التصفيات.