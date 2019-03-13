ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هاري كين على رأس قائمة إنجلترا استعدادا لتصفيات يورو 2020

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:24 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة منتخب بلاده، استعدادًا لمباراتي التشيك والجبل الأسود ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وشهدت القائمة لأول مرة تواجد ديكلان رايس متوسط ميدان فريق ويستهام بعد أدائه المميز في الدوري الإنجليزي.

وجاءت القائمة كالآتي:

في حراسة المرمى: بيكفورد - بوتلاند - هيتون

خط الدفاع: ماجوير - شاو - شيلويل -تاروفسكي- ألكسندر أرنولد- تريبير - والكر - ستونز - كين - روز

خط الوسط: لوفتس تشيك - باركلي - هندرسون - داير - ديلي ألي - رايس - ديلف

خط الهجوم: هاري كين - ويلسون - سانشو - راشفورد - ستيرلنج.

ويلاقي منتخب الأسود الثلاثة نظيره التشيكي يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في أولى جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، ومن ثم يلاقي منتخب الجبل الأسود يوم الاثنين الموافق 25 مارس في ثاني جولات التصفيات.

ترشيحاتنا

البحرين تفتح النار على قطر بعد هجومها على الرباعي العربي

الكاف ولجنة التفتيش يشيدان بقدرة مصر وملاعبها التنظيمية لأمم أفريقيا

الصحف العالمية تتغنى بـ رونالدو بعد ريمونتادا يوفنتوس: ملك دوري الأبطال

إثيوبيا تكشف تفاصيل جديدة عن قائد الطائرة المنكوبة

أليسون بيكر يكشف عن أهم لاعب في فريق ليفربول

استجابة لـ صدى البلد..آلية جديدة للقضاء على الكلاب الضالة في القاهرة

مكرم محمد أحمد: الإخوان قتلوا جمال عبد الناصر

تعمل إيه لما تشوف رسالة الـ ATM.. لقد بلغت الحد اليومي للسحب؟

الإعدام شنقا لشاب ذبح خالته بمعاونة صديقته بالوراق.. المتهم: سرقتها عشان أتجوز وأعيش

السيل التركي انقلاب تجاري روسي لغزو أوروبا عبر الغاز

القوات البحرية تحبط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

ترامب يفتح النار على حاكم كاليفورنيا بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو
شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة
شاهد.. لقطات مؤثرة لانتشال أطفال من تحت أنقاض مدرسه في نيجيريا
إدخال سلالات جديدة من الأرز والقطن لتحسين الإنتاج ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟