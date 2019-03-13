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أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات الأطفال الرضع ضحية الإهمال في تونس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:11 م
احتجاجات على وفيات
احتجاجات على وفيات الرضع في تونس
شريف سيد
أعلن المتحدث باسم النيابة التونسية، بسفيان السليطي، ارتفاع حالات وفيات الرضع في مستشفى "وسيلة بورقيبة" في العاصمة التونسية إلى 15 حالة.

وقال السليطي في تصريح لموقع "نسمة" التونسي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة بين الرضع إلى 15 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة جديدة صباح اليوم.

وأشار السليطي إلى أنه تم مباشرة 15 قضية طبقا للفصل 215 من المجلة الجزائية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في أقرب وقت.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت وفاة 12 رضيعًا، ووجود 7 في غرف الإنعاش، في أحد المستشفيات الحكومية، بعد تلقيهم تطعيما فاسدا.

وشهدت تونس وفاة 11 طفلاً على مدار يومين 8 ، 9 مارس، إثر تناولهم محلول للعلاج داخل مركز للولادة والرضع، ما تسبب في استقالة وزير الصحة، ووقوع خلاف بين الحكومة التونسية ومجلس النواب. 

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