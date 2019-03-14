كيف يتم علاج التهاب الأحبال الصوتية

ينتج التهاب الأحبال الصوتية عن عدة أسباب، منها الإفراط في إجهادها، أو حدوث تهيج أو عدوى ما في هذه المنطقة، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.



وداخل الحنجرة تتواجد الحبال الصوتية، وهي عبارة عن اثنين من الحبال التي ترتبط بالأغشية المخاطية التي تغطي العضلات والغضاريف، وعادة ما تفتح الأحبال الصوتية وتغلق بسلاسة، وتشكل الأصوات من خلال حركتها والاهتزاز الذي ينتج عنه الأصوات المختلفة.



وغالبا ما يتحسن التهاب الحنجرة الحاد من تلقاء نفسه في غضون أسبوع أو نحو ذلك، ويمكن أن تساعد تدابير الرعاية الذاتية أيضًا في تحسين الأعراض.



وتهدف أدوية التهاب الحنجرة المزمن إلى علاج الأسباب الكامنة، مثل "حرقة المعدة والتدخين والإفراط في تعاطي الكحول".



وتشمل الأدوية المستخدمة في بعض الحالات، ما يلي:



- المضادات الحيوية.. في جميع حالات التهاب الحنجرة تقريبًا ، لن يكون المضاد الحيوي مفيدًا، لأن السبب عادة ما يكون فيروسيًا. ولكن إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية ، قد يوصي الطبيب بها كعلاج.



- علاجات التهاب الأحبال الصوتية.. في بعض الأحيان، يمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات في الحد من التهاب الحبال الصوتية. ومع ذلك ، يتم استخدام هذا العلاج فقط عندما تكون هناك حاجة ملحة لعلاج التهاب الحنجرة، على سبيل المثال ، عندما تحتاج إلى استخدام صوتك في الغناء أو إعطاء خطاب أو عرض شفوي، أو في بعض الحالات عندما يكون طفلك يعاني من التهاب الحنجرة المرتبط بخلل ما.