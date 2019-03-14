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منوعات

بعد عودتها للعمل.. توقف خدمة واتساب وفيسبوك في مصر والعالم من جديد

الخميس 14/مارس/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
كريم جمال
توقفت من جديد خدمة "واتساب" و"فيسبوك"، فى مصر وعدد كبير من الدول حول العالم، بسبب عطل مفاجئ يمنع إرسال الرسائل بصورة طبيعية، والاكتفاء بالمكالمات الصوتية فقط.

كان اشتكى رواد موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك" من توقف الخدمة، حيث واجهوا صعوبة فى تصفح الـ"timeline" والمنشورات من قبل الأصدقاء، وإرسال الرسائل، خاصة التي تحتوي على صور أو فيديو.

عبر الرواد عن غضبهم من توقف الخدمة، وعلى الجانب الآخر تضررت منصة "إنستجرام"، بمشاكل في نشر المنشورات أو التعليق عليها، لتصبح المنصات الثلاث خارج الخدمة منذ مساء أمس، الأربعاء.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فالمشكلة لم تواجه فقط الأفراد، ولكن وصلت إلى حسابات المؤسسات الإعلامية وغيرها.

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