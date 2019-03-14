لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مواجهة الساورة الجزائري وفقًا لما ظهر في التقسيمة الرئيسية من المران.



وسوف يبدأ الجهاز الفني مباراة الساورة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر ورمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن.



وطالبت أصوات من داخل الجهاز الفني للأهلي بالدفع بحسين الشحات ووليد ازارو من بداية المباراة بسبب الحاجة لعامل السرعة في إنهاء الهجمات وهو ما يعاني منه بعض الشيء مروان محسن ورمضان صبحي والذي بات بحاجة إلى جلسة مع نفسه لتحسين بعض الأمور خاصة مع تراجع مستواه بصورة واضحة.



وعقد الجهاز الفني جلسة مع لاعبيه قبل بدء المران أمس شهدت عرض لأجزاء من مباراة شبيبة الساورة وسيمبا التنزاني الأخيرة بذات المجموعة في دوري أبطال أفريقيا، وحذر مارتن لاسارتي مدافعيه في تلك المحاضرة من سرعات ظهيري بطل الجزائر والتي تعتبر هي أقوى النقاط فيه وظهر ذلك جليًا في المباراة الأولى التي تعادل فيها الأول 1-1.