ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

الخميس 14/مارس/2019 - 11:33 ص
مارتي لاسارتي
مارتي لاسارتي
عبد الحكيم أبو علم
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مواجهة الساورة الجزائري وفقًا لما ظهر في التقسيمة الرئيسية من المران.

وسوف يبدأ الجهاز الفني مباراة الساورة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر ورمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن.

وطالبت أصوات من داخل الجهاز الفني للأهلي بالدفع بحسين الشحات ووليد ازارو من بداية المباراة بسبب الحاجة لعامل السرعة في إنهاء الهجمات وهو ما يعاني منه بعض الشيء مروان محسن ورمضان صبحي والذي بات بحاجة إلى جلسة مع نفسه لتحسين بعض الأمور خاصة مع تراجع مستواه بصورة واضحة.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع لاعبيه قبل بدء المران أمس شهدت عرض لأجزاء من مباراة شبيبة الساورة وسيمبا التنزاني الأخيرة بذات المجموعة في دوري أبطال أفريقيا، وحذر مارتن لاسارتي مدافعيه في تلك المحاضرة من سرعات ظهيري بطل الجزائر والتي تعتبر هي أقوى النقاط فيه وظهر ذلك جليًا في المباراة الأولى التي تعادل فيها الأول 1-1.

ترشيحاتنا

أعراض تدل على نقص الهيموجلوبين في الدم

بروتوكول بين قطاع الأعمال والإسكان لاستغلال مليون متر بالقاهرة الجديدة

لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

مفاجأة.. هرمون الحب يعالج التوحد وفقدان الشهية.. فيديو

طقس سيئ يضرب المحافظات.. إغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية.. وإلغاء رحلات البالون بالأقصر.. وتوقف حركة الصيد بالدقهلية

شاهد... أول لقطات مصورة لمجزرة مدرسة البرازيل

حركة فتح تكشف موقف السعودية من صفقة القرن

التحقيق مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أمام القضاء الأمريكي

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

سقوط طائرة عسكرية في الجزائر ومقتل قائدها

أسوان تتزين لاستقبال منتدى الشباب العربي الأفريقي .. صور

بعد عودتها للعمل.. توقف خدمة واتساب وفيسبوك في مصر والعالم من جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تتزين لاستقبال منتدى الشباب العربي الأفريقي .. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة إبراهيم حمودة أول مطرب يشارك أم كلثوم في دويتو

شاهد.. مهرجانات بفواكه فصول السنة للترفيه عن السياح في الغردقة

من المعابد إلى المساجد.. الأقصر تاريخ مزدهر في العصور الإسلامية.. صور

سقوط أمطار غزيرة في البحيرة ورفع حالة الطوارئ .. صور

فيديو

شاهد... أول لقطات مصورة لمجزرة مدرسة البرازيل
الشهاوي: الشائعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بحروب الجيل الرابع.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
مسئول تركي يتجاهل صوت الأذان خلال مؤتمر جماهيري.. فيديو
خبير معلومات يكشف علاقة بطء الإنترنت بـ تعطل الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟