4 أمور تطرد وساوس الشيطان من الذهن.. تعرف عليها

حدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء ، روشتة شرعية لعلاج وساوس الشيطان والأوهام التى تأتى فى ذهن الإنسان.



وقال «عثمان»، فى مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن المسلم يستطيع التغلب على وساوس الشيطان والأوهام التى تأتى فى ذهنه عن طريق أربعة أمور: الأول: أن يدرك الإنسان أن ما يأتيه من ذهنه هو وسوسة من الشيطان لأن هذا هو بداية العلاج، والثانى: أنه إذا أقدم على فعل شىء أو عمل ما ينبغى عليه أن يبدأه بالاستعاذة من الشيطان، وذلك اقتداء بسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلم يكن يبدأ أى فعل أو طاعة إلا واستعاذ الله من الشيطان قبلها.



وأضاف: «والأمر الثالث: بأن يكون الإنسان قوى الإرادة ولا يترك نفسه لوسوسة الشيطان تعصف بذهنه بل عليه أن يتركها وراءه ولا يفكر فيها، أما الأمر الرابع: مداومة الإنسان على قراءة آية الكرسى فهي تعمل على طرد وسوسة الشيطان من ذهن الإنسان».