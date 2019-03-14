صرف 10 آلاف جنيه لأسرة متوفى في حادث انهيار منزل بطنطا

وافق اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم الخميس بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وإعانة عاجلة للمصاب فى واقعة انهيار منزل بشارع احمد راشد.





وأشار المحافظ إلى أنه تلقى بلاغا يفيد بانهيار المنزل ووجه بانتقال المحاسب حامد زايد السكرتير العام المساعد والحماية المدنية والتضامن الاجتماعى والاسعاف ومسئولى الكهرباء ومياه الشرب وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





كما وجه المحافظ بقيام لجنة هندسية فورًا من الإدارة الهندسية بحى ثان طنطا ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمديرية الإسكان بالغربية بمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار للوقوف على مدى تأثرها بالانهيار وإعداد تقرير فنى عن الحالة الفعلية.





ويذكر أنه جار ضبط صاحب العقار بمعرفة الجهات الأمنية وتحرر محضر بالواقعة .



