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أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 02:41 م
أبو العينين يهنئ
أبو العينين يهنئ كامل الوزير
هنأ رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، المهندس كامل الوزير، على توليه منصب وزير النقل الجديد، متمنيا له التوفيق في المهمة الصعبة.

جاء ذلك على هامش جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، برفقة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية.

وأكد أبو العينين أن منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة على أيدي المهندس كامل الوزير الذي يحظى بدعم شعبي كبير، فضلا عن تفانيه في العمل وقدرته على إنجاز أصعب المهام المكلف بها في وقت قياسي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مغلقا مع عدد من المطورين الصناعيين والمستثمرين على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكان على رأس الحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور
أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

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