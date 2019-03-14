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فن

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية.. 22 مارس

الخميس 14/مارس/2019 - 03:58 م
عمرو دياب
عمرو دياب
سعيد فراج
يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة الدمام السعودية يوم 22 مارس الجاري، ضمن سلسلة الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المنطقة الشرقية بالمملكة خلال الفترة الحالية.

وعلى جانب آخر، يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة دبي للإعلام بالإمارات وذلك يوم 28 من شهر مارس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة، ومنها: "قمرين"، "ده لو اتساب"، "أجمل عيون"، "يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"، "انت مغرور"، "برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله على جماله"، "ليلي نهاري"، "باين حبيت"، "وياه"، "خلينا لوحدينا"، "نغمة الحرمان"، "كنت في بالي".
عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية.. 22 مارس

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