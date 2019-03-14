مسئول أممي يؤكد أهمية التعاون بين السلطات اللبنانية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين

رحب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيش، بالتعاون بين السلطات اللبنانية وممثلي المجتمع في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أهمية الحوار المستمر بين اللبنانيين والفلسطينيين.



جاء ذلك خلال زيارة المنسق الأممي لمخيم عين الحلوة (جنوبي لبنان) يرافقه مدير عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كلاوديو كوردوني، حيث اطلع على الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيم.



وقال كوبيش: "يبقى بناء التفاهم والثقة المتبادلين بين المجتمعين، مفتاحا لتحسين سبل العيش والحفاظ على الأمن والاستقرار في عين الحلوة والمناطق المجاورة".. متعهدا بمواصلة الجهود لتشجيع الدعم الدولي للأونروا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية.



وقام المنسق الأممي خلال زيارته بالالتقاء بممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة وناقش معهم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المخيم، كما التقى مجموعة من شباب لاجئي فلسطين من لبنان ومن سوريا وناقش معهم تطلعاتهم والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم، وتحديدا المتعلقة بالتعليم والبطالة والحق في العمل.



من جانبه، أكد مدير عام الأونروا التزام الوكالة بتنفيذ ولايتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. قائلا:" دعمنا للاجئي فلسطين هو المفتاح لتحقيق حقوق وكرامة اللاجئين حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، ونحن نواصل الاعتماد على دعم أسرة الأمم المتحدة بأكملها في تحقيق أهدافنا ".