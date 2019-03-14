7 أسباب تؤدي لاشتعال السيارة يجب الحذر منهم

يتعرض العديد من المواطنين كل عام للوفاة بسبب احتراق السيارات، حيث أكدت بعض الأبحاث أن الركاب يمتلكون ثواني معدودة للخروج قبل لحظة اندلاع الحريق فيها بالكامل.



ونرصد لكم خلال السطور القادمة الأسباب المؤدية لاشتعال السيارة لكي نأخذ حذرنا.



1.يجب الانتباه للوقود، حيث يحدث تسرب به في حال وجود مشكلة في أحد أجزاء دورة الوقود، وهي الأجزاء التي تقوم بإيصال الوقود من الخزان إلى المحرك، حيث أن وجود تسريب يزيد فرصة اندلاع حريق بصورة كبيرة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.



2.إذا نقص السائل في مبرد المحرك "الردياتير"، فستزيد درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة، ما يؤدي لاشتعال السيارة خاصة إذا كان هناك وقود أو زيت مسرب على المحرك.



3.تزويد المحرك بكمية زيت كبيرة على اعتبار أنه مفيد للمحرك من وجهة نظر بعض السائقين، أمر خاطئ لأنه مع الضغط الشديد يحدث تسريب للزيت خاصة مع السيارات القديمة، كما أنه نتيجة للإهمال فإنه أثناء وضع الزيت في المحرك يتم سكب بعض الزيت على المحرك من الخارج، ما يزيد من فرص اندلاع الحريق عندما ترتفع حرارة المحرك أثناء القيادة.



4.حدوث مشاكل في النظام الكهربائي بالسيارة، ربما يُحدث حريق، حيث أنه يمكن أن تتسبب دورات الشحن بالبطارية من خلال الدينامو في خروج غاز الهيدروجين والذي يتراكم في حجرة محرك السيارة، ويزداد الأمر مع وجود شرز أو سلك مكشوف.



5.إذا حدث خلل في نظام العادم، يمكن أن يسبب حريق بالسيارة، لأن عادم السيارة هو المسؤول عن إخراج الغازات الضارة من المحرك، وأحيانا تخرج بعض الشرارات النارية، والتي يمكن أن تسبب الحريق في حالة وصولها نحو الأماكن التي يوجد بها بنزين أو زيت في السيارة.



6.إهمال الصيانة الدورية للسيارة أحد أسباب حريق السيارة، لأنه يمكن تفادي وجود تسرب للوقود أو للزيوت في السيارة أو وجود سلوك كهربائية مكشوفة أو نقص مياه المبرد، إذا قمنا بصيانة السيارة في مواعيد منتظمة.



7.الارتطام القوي بالسيارات الأخرى أو مع أي جسم صلب مع وجود وقود أو زيت مسرب، يتسبب في اشتعال الحرائق بالسيارات، حيث أن احتكاك الأجسام الصلبة يؤدي إلى تولد شرر يسبب انفجار وقود الخزان.