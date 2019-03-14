توفيق عكاشة: الدولار هيبقى بـ 3 جنيه لو زاد الإنتاج والتصدير

أكد الإعلامي توفيق عكاشة؛ أن العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة، و الخريطة الجغرافية والسياسية للعالم تعاد صياغتها في 2025.



وأوضح عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ إن الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي في منتهى الخطورة؛ وخير دليل أن أن سعر الدولار انخفض الان.



وأكد عكاشة؛ أن سعر الدولار سيصل إلى 3 جنيهات بشرط، وهو لو زاد معدل الإنتاج، وارتفع معدل التصدير للخارج.