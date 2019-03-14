خالد الجندي: الشهيد أشيك واحد يقابل ربنا بعد الموت.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن معنى قوله تعالى "وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ" أى لا تقولوا أنهم أموات فعند الله لا يوجد أموات بل هم أحياء يرزقون عند الله.



وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دى إم سي"، أن الشهيد يقابل الله بحلل الكرامة قائلا "الشهيد أشيك واحد يقابل ربنا"، منوها أن الشهيد تحت النبي في المنزلة فإذا كان الشهيد حي يرزق عند الله فمن الطبيعي أن يكون النبي حيا يرزق كذلك عند ربه.



وأشار إلى أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورد ذكرهم في الآية الكريمة "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا" بصورة مرتبة وليست عشوائية لبيان مكانة كل فئة منهم.