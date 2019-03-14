علي الكردي بطل التايكوندو: والدتي تتسبب في تشتيت أفكاري بالمباريات

قدمت الإعلامية منى الشاذلي فقرة إنسانية خاصة من برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» باستضافتها للبطل علي الكردي لاعب التايكوندو، ووالدته أميرة طه.



وروي على الكردي مشاركته في البطولات المحلية والدولية، وحصوله على المركز الثاني في البطولة الأخيرة بسبب إصابته أثناء المباراة.



وقال «الكردي» إنه تعرض لإصابة كبيرة في الركبة أثناء لاعب المباراة أمام منافسه، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتعرض لإصابة خطيرة، موضحا أن والدته انهارت عندما شاهدته يسقط على الأرض بسبب شدة الأم.



وأوضح بطل التايكوندو، أن والدته كانت في مدرجات الجمهور وفجأة نزلت إلي حلبة المصارعة، لافتا إلى أن والدته دائما تخاف عليه من الإصابات، لذلك طالب منها عدم الحضور معه في أي مباراة يشارك فيها لأنها تتسبب في تشتيت أفكاره بين المباراة.