ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

علي الكردي بطل التايكوندو: والدتي تتسبب في تشتيت أفكاري بالمباريات

الخميس 14/مارس/2019 - 10:25 م
علي الكردي لاعب التايكوندو
علي الكردي لاعب التايكوندو
كـريـم الخـطيب
قدمت الإعلامية منى الشاذلي فقرة إنسانية خاصة من برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» باستضافتها للبطل علي الكردي لاعب التايكوندو، ووالدته أميرة طه.

وروي على الكردي مشاركته في البطولات المحلية والدولية، وحصوله على المركز الثاني في البطولة الأخيرة بسبب إصابته أثناء المباراة.

وقال «الكردي» إنه تعرض لإصابة كبيرة في الركبة أثناء لاعب المباراة أمام منافسه، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتعرض لإصابة خطيرة، موضحا أن والدته انهارت عندما شاهدته يسقط على الأرض بسبب شدة الأم.

وأوضح بطل التايكوندو، أن والدته كانت في مدرجات الجمهور وفجأة نزلت إلي حلبة المصارعة، لافتا إلى أن والدته دائما تخاف عليه من الإصابات، لذلك طالب منها عدم الحضور معه في أي مباراة يشارك فيها لأنها تتسبب في تشتيت أفكاره بين المباراة.

ترشيحاتنا

لطيفة لـ مدحت صالح: بيعجبك إيه في الست.. والمطرب يرد: شوفي مراتي هتعرفي

لهذا السبب.. تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أوروبا وموقف ليفربول بقيادة صلاح

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

إسلام الشاطر يوجه رسالة إلى الحضرى بعد تجديد إصابته

خفير وعامل وراء مقتل سيدة وإلقاء جثتها في الطريق العام بالمعصرة

تقارير بريطانية: تحركات من رئيس الكاف لتهميش نفوذ مصر بالاتحاد الأفريقي

أسطورة ألمانيا يطالب النادي البافاري بالتعاقد مع مدرب محمد صلاح

أسعار الـ فيرنا 2019 في مصر

توفيق عكاشة: قطر عبارة عن بئر بترول وميكروفون.. فيديو

قبل الحلقة الأخيرة.. ماذا يحتاج الأهلى والزمالك للتأهل إلى نهائيات أفريقيا؟

الخارجية تشن أقوى هجوم رداً على تقرير أمريكي بشأن حقوق الإنسان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كبار مسئولي الدولة في عزاء والدة وزير الصحة الأسبق عادل عدوي..صور

متابعة تطوير استاد القاهرة استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا.. صور

محافظ الوادي الجديد: تخصيص مناطق للاستثمار في زراعة النخيل.. صور

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

فيديو

علي الكردي بطل التايكوندو: والدتي تتسبب في تشتيت أفكاري بالمباريات
سمية الخشاب تطرح كليب بتستقوى عن العنف ضد المرأة.. فيديو
إياد نصار: توتر الفنان طبيعي
موجز البلد| رئيس الوزراء يتفقد مصانع كليوباترا.. اكتشاف حقل غاز مصري جديد.. وغياب محمد صلاح عن قائمة لاعب الأسبوع
منى الشاذلي عن حملة قادرون باختلاف: تدفع الجميع لتبنيها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟