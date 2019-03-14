تاريخ برامج المحادثة.. من ياهو ماسنجر إلى واتساب وماسنجر

يحاول الإنسان منذ بداية الخلق التواصل مع أخيه الإنسان بطرق مختلفة، لكي يقدر على العيش، خلق الله سيدنا آدم ومعه السيدة حواء، حتى تستمر البشرية ويقدر على العيش برفيق، ولذلك حاول الإنسان منذ اختراع الأجهزة الإلكترونية، إنشاء برامج وتطبيقات تساعد على التواصل بين البشر، من عام 1996 وبرنامج آي سي كيو نهاية إلى ماسنجر وواتساب وغيرهما من البرامج الخاصة بالتواصل بين الناس، "صدى البلد" رصد بعض هذه البرامج:



1- آي سي كيو - 1996

برنامج حاسوبي للتراسل الفوري المجاني، أنتجته الشركة الإسرائيلية ميرابيليس (Mirabilis)، حاليًا البرنامج ملك للشركة الأمريكية Time Warner's AOL، صدرت النسخة الأولى من البرنامج في نوفمبر 1996، و في شهر أبريل 2010 انتقلت ملكية الشركة لأخرى روسية.







2- بالتوك - 1998

أحد برامج الاتصال عبر الرسائل النصية القصيرة وعبر الصوت وعبر الفيديو بواسطة الإنترنت ويوجد منه نسختان نسخة مجانية وأخرى مدفوعة، وتتميز النسخة المدفوعة بإمكانيات أعلى من النسخة المجانية حيث إنها تعطي إمكانيات أعلى في التحكم بالكاميرا الخاصة بمخاطبة الفيديو، ولا تقوم بإرسال الإعلانات الإجبارية.



ويعمل على إصدارات ويندوز فقط ، وبرنامج البالتوك مملوك لشركة AVM Software وهي شركة خاصة أسست عام 1998 في مدينة نيويورك، وتدعي الشركة بأن هناك أكثر من أربعة ملايين مشترك يستفيد من خدماتها.







3- ياهو مسنجر - 1998

برنامج مراسلة فورية مدعوم بالإعلانات يقدم تكاملًا مع البريد الإلكتروني، ونقل الملفات و دردشة المجموعات و المؤتمرات الصوتية و تخزين معلومات الاتصالات، يعد من أوائل برامج الدردشة و أصدرته شركة ياهو في 9 مارس عام 1998.



ولاقى رواجا كبيرا خاصة بين الشباب للتعارف، حيث أتاح لهم التعارف الكبير والسريع ويعد من أشهر برامج المراسلة الفورية في العالم، ويدعم تقنية الاتصال الصوتي عبر الإنترنت سواء من وإلى الإنترنت مجانًا، أو من الإنترنت إلى الهواتف العادية وبالعكس .



ويمكن من خلاله إرسال واستقبال الملفات المختلفة حتى مساحة 2 جيجا بايت لكل ملف أثناء المراسلة وكذلك مشاركة الصور وللبرنامج القدرة على حفظ المحادثات الكتابية وتسجيل المكالمات الصوتية الفائتة بعد اعداد البريد الصوتي.



ويعمل على أنظمة الويندوز والماكنتوش وكذلك أجهزة آي فون وأندرويد، و يتم تحميل البرنامج عبر الموقع الرئيسي لشركة ياهو وهو برنامج مجاني.







4- ويندوز لايف ماسنجر - 1999

آخر اسم له قبل إيقافه كان Windows Live Messenger، والذى كان معروفا سابقًا باسم MSN Messenger، وهو برنامج مراسلة فورية من إنتاج شركة مايكروسوفت، ظهر للمرة الأولى فى 22 يوليو 1999، وأصبح البرنامج جزءًا من مجموعة خدمات ويندوز لايف الخاصة بـ "مايكروسوفت" منذ عام 2005، وتحول لاسم ويندوز لايف ماسنجر في 13 ديسمبر من نفس العام.







5- إي بادي - 2003

كانت بداية Ebuddy مستعرض رسائل في عام 2003 وتمت إعادة تسميته من e-Messenger إلى e-buddy فى عام 2006، وكلمة ebuddy تعني عدم وجود التنزيلات ، أي تركيب البرمجيات أو ترقيات وهو برنامج مجاني.



يسمح لك هذا البرنامج من الدردشة على الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان، ويدعم اللغة العربية ويمكنك الدخول على حسابك على إم إس إن، ياهو، جيميل، و إيه أو إل من الموبايل.



6- سكايب - 2003

برنامج تجاري تم ابتكاره من قبل كل من المستثمرين السويدي نيكلاس زينشتروم والدنماركي يانوس فريس مع مجموعة من مطوري البرمجيات، يوفر الاتصال صوتيا عبر الانترنت بشكل مجاني بالنسبة لمستخدمي هذا البرنامج، لكن مع تكلفة بسيطة في حال الاتصال بخطوط الهاتف الثابتة أو الجوالة.



ظهر لأول مرة فى أغسطس 2003، ومؤخرًا اشترته شركة مايكروسوفت بـ 8.5 مليار دولار في 10 مايو 2011.







7- جوجل توك - 2005

أحد البرامج التى كانت مخصصة للعمل على نظام ويندوز للتراسل الفوري والصوتي، كان أول إصدار تجريبي صدر في 24 أغسطس 2005، وتم استبدال Google Talk بـ Hangouts لاحقا.



8- نيمبز - 2008

برنامج رسائل فورية مجاني يمكن الناس من الدردشة بواسطة اتصال إنترنت عبر هواتفهم المحمولة إلى تطبيقات الكمبيوتر العادي، يشغل أكثر من خدمة دردشة فورية في الوقت ذاته دون التأثير على الاتصال ويتيح لك البرنامج اتصالا مجانيا من كمبيوتر إلى كمبيوتر بواسطة الإنترنت، ويتيح لك اتصالا هاتفيا إلى أي جوال بالعالم أو أي هاتف ثابت بمبلغ بسيط مدفوع.



ويمكنك نقل الملفات أقل من 5 ميجابايت، تم إنشاؤه في سنة 2008.







9- واتساب - 2009

تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم، والذى يتيح إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو والوسائط، ظهر فى 2009 من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم ، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا.



وينافس WhatsApp مع عدد من خدمات الرسائل الآسيوية مثل KakaoTalk وLINE وWeChat، ويتم إرسال عشرات المليارات من الرسائل يوميًا عليه، وتم بيعه فى19 فبراير عام 2014 بـ 19 مليار دولار أمريكي.



وهو متاح على آي فون، بلاك بيري، أندرويد، سمبييان، و ويندوز فون.







10- فيسبوك ماسنجر - 2011

برنامج التراسل الفوري لأشهر موقع تواصل اجتماعى فى العالم، والذى ظهر فى عام 2011، أى بعد 5 أعوام كاملة من صدور الموقع بنسخته الأولية للجميع فى عام 2006، ويُتيح للمستخدم الدردشة مع الأصدقاء وإنشاء مجموعات وإرسال رموز تعبيرية وإرسال صور، متوفر لبعض الأنظمة منها ويندوز، ماكنتوش، أندرويد، آي أو اس ويدعم بعض اللغات ومنها العربية.



لا يشترط على المستخدم أن يكون له حساب في فيس بوك لتسجيل الدخول إلى التطبيق، فيمكن انشاء حساب عن طريق رقم الهاتف.



