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ثقافة

25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة

الخميس 14/مارس/2019 - 11:55 م
الأثريون أثناء جولتهم
الأثريون أثناء جولتهم
علاء المنياوي
نظمت إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالتنسيق مع مدير عام آثار منطقة مصر القديمة جولة تدريب عملي للأثريين، اليوم الخميس في المتحف القبطي.

ورافقت الأثرية هدير بلال، الأثريين في الجولة داخل المتحف وتم التعرف علي تاريخ المنطقة الأثرية، حيث يقع المتحف القبطي في منطقة غاية الأهمية من الناحية التاريخية، داخل أسوار حصن بابليون الشهير الذي يعتبر من أشهر وأضخم الآثار المتبقية من الإمبراطورية الرومانية.

ويعد هذا المتحف أكبر متحف فى العالم لآثار مصر من المرحلة القبطية، ويضم مجموعة من أروع نماذج الفن القبطي، حيث تعرف الأثريون علي السمات الفنية المميزة للفنون القبطية وأهم القطع الفنية المميزة الموجودة بالمتحف.

ويضم المتحف أقسام الأحجار والرسوم الحصبة، وتطور الكتابة القبطية والمخطوطات، والأقمشة والمنسوجات، المعادن، والأيقونات، والأخشاب، وقسم الفخار والزجاج.

واستكملت المجموعة جولتها بزيارة الكنيسة المعلقة، وهي واحدة من أقدم الكنائس بمصر، وسميت بالمعلقة لأنها بنيت علي الأبراج الجنوبية للحصن الروماني، وترتفع حوالي من ١٣- ١٥ م عن سطح الأرض، ثم اختتمت الجولة بزيارة المعبد اليهودي وهو من أقدم المعابد اليهودية فى مصر.
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة
25 صورة لجولة الأثريين في المتحف القبطي بمصر القديمة

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