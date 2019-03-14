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رياضة

جهاز منتخب الشباب يتابع بطولات المناطق في البحر الأحمر

الخميس 14/مارس/2019 - 11:54 م
جهاز منتخب الشباب
جهاز منتخب الشباب
يسري غازي
حضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين، بطولة منتخبات المناطق التى تقام فى البحر الأحمر.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب حضر من قبل بطولة المناطق التى أقيمت فى القاهرة والدقهلية وغيرهما فى إطار خطته للبحث عن عناصر جديدة لتدعيم منتخب الشباب.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى موريتانيا عام 2021.
جهاز منتخب الشباب يتابع بطولات المناطق في البحر الأحمر
جهاز منتخب الشباب يتابع بطولات المناطق في البحر الأحمر

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