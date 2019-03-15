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أخبار البلد

شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:04 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تفقد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مساء أمس الخميس، الاستعدادات النهائية لبدء العمل بالمركز اللوجيستى المطور بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى والذى من المقرر أن يتم افتتاحه غدا السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠١٨، ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها مصلحة الجمارك لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية .

وسوف يتم من خلال المركز تقديم الخدمات للمتعاملين بالبدء فى إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك .

ويبدأ المركز بتقديم الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة ميناء القاهرة للشحن الجوي تليها شركة مصر للطيران وشركة إير فرانس ثم الإعلان عن تفعيل الخدمات الأخرى تباعا.
شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة
شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة
شاهد.. رئيس مصلحة الجمارك يتفقد استعدادات العمل بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة

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