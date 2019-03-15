صافرات الإنذار تنطلق في بلدات إسرائيلية بجوار قطاع غزة تزامنا مع غارات جوية

أطلقت بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة صافرات إنذار تزامنا مع غارات إسرائيلية على القطاع.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر صحفية أن صافرات الإنذار انطلقت في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة خشية إطلاق صواريخ من داخل القطاع.



وبينت المصادر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على عدة مواقع تابعة لقوات عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس وسط وجنوب القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي، أشكول، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات على قطاع غزة.

