الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة في هذه الأوقات.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم الجمعة دافئ.



وأضاف شاهين،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن البلاد ستشهد خلال شهر مارس الجاري انخفاضا فى درجات الحرارة ليلا مقارنة بدرجات الحرارة صباحًا.



وناشد شاهين، المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة تجنبًا للإصابة بالأمراض.

