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تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:01 ص
الصحف
الصحف
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

الأهرام:
الدولة لن تسمح لأى مستثمر بالاحتفاظ بالأرض دون استغلال
مدبولى: النهوض بالصناعات ودفعة قوية لتنمية محور قناة السويس

الأخبار
معمل لتحليل المبيدات الكيماوية لأول مرة فى مصر باستثمارات 250 مليون جنيه

المصري اليوم
وزيرة السياحة: نستهدف زيادة حصة مصر من الأسواق الآسيوية

الشروق

التموين: مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد حتى 27 مارس

الوطن
الحكومة تبدأ مواجهة الشائعات الإلكترونية بلائحة جرائم الانترنت

صدى البلد
وزير المالية لـ صدى البلد: مصادر جديدة لتمويل عجز الموازنة قبل نهاية 2019

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