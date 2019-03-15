الكنيسة المصرية في نيوزيلندا: متضامنون مع اخواتنا المسلمين في العالم

علَّقت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية في نيوزيلاندا على الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلاندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط 40 شهيدا، بالقول: «متضامنون مع اخواتنا المسلمين في جميع أنحاء العالم.



قالت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية في نيوزيلاندا في بيان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيسبوك: «بكل اسف ننعي شهداء هذا الهجوم الغاشم الذي لم نعرف له مثيلا من قبل. ونعبر عن خالص حزننا العميق تجاه الهجوم الإرهابي في مسجدي كريستشرش، والذي كان نتيجته ابرياء فقدوا حياتهم، ونقدم خالص التعازي لأسر الشهداء ونصلي من أجل شفاء جميع المصابين والمجروحين».



وتابع البيان: «وستقوم كنيستنا المصرية القبطية الأرثوذكسية في أوكلاند نيوزيلاند بدق أجراس الكنيسه بالطريقة الحازيني في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الأحد المقبل 17 مارس 2019 تضامنا مع اخوتنا المسلمين في جميع أنحاء نيوزيلاند والعالم أجمع».



مختتمة بيانها بالقول: «نطلب من الله أن يمنح العالم سلاما. بارك الله في نيوزيلاندا وجعلها دائما مكان للتسامح الديني والمحبة».



من جانبها قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إنه من المعتقد أن 40 شخصا فقدوا أرواحهم وأن أكثر من 20 أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش، واصفة الحادث بـ«العمل الإرهابي»، منوهة إلى أنه هناك دلائل على وجود مخططات إرهابية أخرى.