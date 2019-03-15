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اقتصاد

الدولار يتجه إلى أكبر هبوط في 3 أشهر

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:38 ص
الدولار
الدولار
رويترز
هبط الدولار مقابل عملات منافسة اليوم الجمعة واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي سيسلط خلاله صناع السياسات المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.

ومقابل عملات منافسة، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن. وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأمريكية للتراجع 0.7 بالمئة في أكبر هبوط منذ اوائل ديسمبر، وظل الين الياباني مستقرا عند مستوى قوي بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.3217 دولار، وهو مستوى يقل عن الأعلى في تسعة أشهر والبالغ 1.3380 دولار، لكنه مرتفع 1.8 بالمئة على أساس أسبوعي، وظل اليوان الصيني مستقرا أمام الدولار عند 6.71 يوان.

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