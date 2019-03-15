بعد قيادة طهطا للفوز الرابع.. كواليس التعاقد مع الساحر ورفض نجم الزمالك المهمة

حقق فريق طهطا بقيادة أشرف السيد والشهير بـ"الساحر" فوزا مثيرا علي متصدر المجموعة أسوان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال22 من مسابقة دوري القسم الثاني .



ويعد الفوز الرابع على التوالي للفريق الطهطاوي تحت قيادة الساحر حيث حقق الفوز على النصر للتعدين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ،وبعدها فاز على ديروط بهدفين مقابل هدف ،وعبر ناصر ملوي بهدف نظيف ،وحقق المفاجأة الأكبر خلال الجولة بالفوز على المتصدر أسوان بنتيجة هدف دون رد .



وينشر لكم صدى البلد كواليس التعاقد مع الساحر :-



بعد تعادل فريق طهطا بقيادة اسامة البلم امام الفيوم بدأ الفريق في الدخول لدوامة الخطر ومراكز الهبوط وتقدم البلم بإٍستقالته في الوقت الذي كان يسعى اعضاء مجلس الادارة في الحصول علي مدير فني لانتشال الفريق من الأزمة .



وكان كل عضو في مجلس الإدارة الطهطاوي يسعي للحصول علي السير الذاتية للمدربين لعرضهم واختيار الاقوى بينهم لقيادة الفريق .



وكان تفاوض هشام سرحان عضو مجلس الإدارة الطهطاوي مع طارق السيد نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق المنيا السابق وطلب الحصول على 50 ألف جنيه بينما كان العرض 20 ألف فقط وبالتالي فشلت المفاوضات .



علي جانب آخر كان يسعى رئيس النادي وعضو آخر من مجلس الإدارة في التفاوض مع ضياء الزعيم لكن تعثرت المفاوضات.



في الوقت ذاته كان هيثم جمعه عضو مجلس الإدارة الطهطاوي يتناقش مع الساحر أشرف السيد للحصول على السيرة الذاتية وعرضها علي مجلس الادارة حتى جاء التعاقد فورا مع الساحر .



استطاع الساحر أشرف السيد تحقيق 12 نقطة من أربعة مواجهات خاضها حتى الآن ينتشل الفريق من مراكز الخطر إلى المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة بحري .