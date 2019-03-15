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حادث نيوزيلندا الإرهابي .. هيئات الإفتاء بالعالم تدين الحادث: واجِهوا خطاب التطرف

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:57 ص
هيئات الإفتاء بالعالم
هيئات الإفتاء بالعالم تدين الحادث
محمد شحتة
أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في دولة نيوزيلندا، وأدى إلى استشهاد عشرات المصلين من الأبرياء.

وتقدم الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الهجوم على المسجد، وللجالية المسلمة في نيوزيلندا، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد "نجم"، أن الجريمة الإرهابية التي وقعت في نيوزيلندا تتطلب تكاتفا دوليا لمكافحة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا والتطرف بكافة أشكاله وأنواعه، مشددًا على أهمية اتخاذ تدابير لحماية دور العبادة من الإرهاب والإرهابيين.


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