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أخبار البلد

سلامة لـ صدى البلد: المشكلات الاقتصادية التحدي الأكبر أمام المجلس القادم

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:58 ص
الكاتب الصحفي عبدالمحسن
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين
نورهان خفاجي/ مصور/ ايهاب أشرف
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مؤشرات الإقبال على التسجيل بالانتخابات مؤشر جيد واليوم بمثابة عرس انتخابي للصحفيين. 

ووجه عبدالمحسن سلامة، في تصريح لـ"صدى البلد"، على هامش تسجيله في الجمعية العمومية، كلمة للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية قائلا:"اختاروا مجلس صح مجلس بحجم الصعاب والتحديات التي تواجه المهنة يكون قادر على حلها. 

وأضاف نقيب الصحفيين، أنه مستعد لتقديم المساعدة والدعم بشكل دائم إلى المجلس القادم، مشيرًا إلى أن أصعب المشكلات التي تواجه المهنة والمجلس القادم هي التحديات الاقتصادية التي تواجه المهنة فهي تحتاج إلى جهد كبير واستكمال الإنجازات التي تمت خلال العامين الماضيين.

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