سلامة لـ صدى البلد: المشكلات الاقتصادية التحدي الأكبر أمام المجلس القادم

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مؤشرات الإقبال على التسجيل بالانتخابات مؤشر جيد واليوم بمثابة عرس انتخابي للصحفيين.





ووجه عبدالمحسن سلامة، في تصريح لـ"صدى البلد"، على هامش تسجيله في الجمعية العمومية، كلمة للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية قائلا:"اختاروا مجلس صح مجلس بحجم الصعاب والتحديات التي تواجه المهنة يكون قادر على حلها.



