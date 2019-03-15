الأزهري يدعو لنشر حملة ترهيبية ضد تعاطي المخدرات.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وإمام وخطيب مسجد الفتاح العليم، إن منزلة العقل معظمة في الشرع الشريف؛ مشيرًا إلى أن الشرع سلك في بناء العقول عددًا من المسالك.





وأوضح «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «الإدمان وخطورته على المجتمع»، أنه لأجل صون العقول حرم الشرع الحنيف أشد التحريم، الخمر والمخدرات والمسكرات ، لذا أدعوكم جميعًا مثل كل عالم ومفكر وناصح للناس وخادم لهم وحريص عليهم، أن تنتشر بيننا حملة كبيرة للترهيب والزجر والنهي عن الإقدام على ذلك الجُرم وتعاطي المخدرات.



