قرعة دوري أبطال أوروبا ..ليفربول محمد صلاح يواجه بورتو البرتغالي

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن وقوع ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح في مواجهة أمام بورتو البرتغالي ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة .





ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لدوري ربع النهائي يومي 9و10 أبريل ثم تقام مباراة الإياب 16و17 من نفس الشهر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.



