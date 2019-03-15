قرعة دوري أبطال أوروبا ..ليفربول محمد صلاح يواجه بورتو البرتغالي

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية عن وقوع ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح في مواجهة أمام بورتو البرتغالي ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة .
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لدوري ربع النهائي يومي 9و10 أبريل ثم تقام مباراة الإياب 16و17 من نفس الشهر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
على جانب آخر تقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يومي 30 أبريل و1 مايو المقبلين، والإياب يومي 7 و8 مايو، ويستضيف ملعب "واند ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسبانى، المباراة النهائية للبطولة فى 1 يونيو القادم.