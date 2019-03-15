الإسماعيلي بزيه التقليدي أمام الأفريقي

يرتدى فريق نادى الإسماعيلى بقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق ، أما منافسه الافريقى، والذى سيظهر بقميصه الأبيض والشورت الأبيض، خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا السبت فى الجولة الختامية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.



جاء ذلك ، خلال الاجتماع الفنى الذى تم عقده منذ قليل بحضور المنسق العام وطارق أبو الليل المدير الإداري للإسماعيلى وعدد من مسئولى الفريق التونسى.



شهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر اقامتها باستاد رادس وسط حضور الجماهير.