سفير مصر في نيوزيلندا: 5 مصريين فقدوا فى الحادث الارهابى .. فيديو

قال طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، إن معلومة استشهاد 3 مصريين في حادث مسجدي نيوزيلندا الإرهابي غير مؤكدة، وعلينا انتظار التأكد من أسماء الشهداء حتى نبلغ أهاليهم.
وأضاف الوسيمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه لا نستطيع التأكيد من تواجد 3 شهداء مصريين ولكن أؤكد تواجد 5 مفقودين حتى الآن.
وتابع:" جميع المتواجدين في نيوزيلندا مصدومين وأدركوا حقيقة الإرهاب بأنه لا دين له، ولا توجد دولة مؤمنة بشكل كامل من الإرهاب وعلينا التكاتف عالميا من أجل القضاء على الإرهاب".
وأضاف الوسيمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه لا نستطيع التأكيد من تواجد 3 شهداء مصريين ولكن أؤكد تواجد 5 مفقودين حتى الآن.
وتابع:" جميع المتواجدين في نيوزيلندا مصدومين وأدركوا حقيقة الإرهاب بأنه لا دين له، ولا توجد دولة مؤمنة بشكل كامل من الإرهاب وعلينا التكاتف عالميا من أجل القضاء على الإرهاب".