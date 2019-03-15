سفير مصر في نيوزيلندا: 5 مصريين فقدوا فى الحادث الارهابى .. فيديو

قال طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، إن معلومة استشهاد 3 مصريين في حادث مسجدي نيوزيلندا الإرهابي غير مؤكدة، وعلينا انتظار التأكد من أسماء الشهداء حتى نبلغ أهاليهم.



وأضاف الوسيمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه لا نستطيع التأكيد من تواجد 3 شهداء مصريين ولكن أؤكد تواجد 5 مفقودين حتى الآن.



وتابع:" جميع المتواجدين في نيوزيلندا مصدومين وأدركوا حقيقة الإرهاب بأنه لا دين له، ولا توجد دولة مؤمنة بشكل كامل من الإرهاب وعلينا التكاتف عالميا من أجل القضاء على الإرهاب".