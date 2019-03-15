عمرو أديب عن حادث نيوزيلندا الارهابي: بداية سلسال دم في العالم.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على حادث مسجدي نيوزيلندا الإرهابي، إنه من المتوقع ان يكون بداية إلى سلسال دم في مختلف أنحاء العالم".



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": الكره يجيب كره والإرهاب يجيب إرهاب والدم بيجيب دم، وعلى العالم التوقف والتعرف على آلية مواجهة الإرهاب الأسود".



وتابع: "تلك العملية الإرهابية لا تختلف عن عملية مسجد الروضة الإرهابية في شمال سيناء، وسنواجه في الأيام القادمة بسلسال دم كبير لأن ما حدث اليوم يفوق أي تخيل إنساني، وما حدث اليوم مجزرة".