إنشاء مزرعة نخيل 400 فدان بالوادي الجديد

وضع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ووفد مستثمري جمعية تنمية الصادرات البستانية حجر أساس مشروع إنشاء مزرعة نخيل على مساحة ٤٠٠ فدان وذلك باستخدام أساليب الري المطور والطاقة الشمسية بمركز الداخلة.



وأكد "الزملوط"، فى بيان اليوم، أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين في مجال زراعة النخيل، وذلك من خلال الأراضي التي جري تخصيصها بكل مركز كمزارع نخيل فقط، بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات العلمية التي تسهم في تطوير الإنتاج وإدخال أصناف جديدة من التمور ذات الجودة والعائد الاقتصادي المرتفع.



ولفت إلى أن التوسع في زراعات التمور ياتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور بالمحافظة.

